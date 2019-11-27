В Баку пройдет выставка-продажа ремесленных работ лиц с ограниченными физическими возможностями

27 ноября 2019 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) 30 ноября - 1 декабря в Парк-Бльвар пройдет выставка-продажа ремесленных изделий работ лиц с ограниченными физическими возможностями, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Выставка, посвященная третьему декабря - Международному дню инвалидов, нацелена на то, чтобы ознакомить общественность с творчеством талантливых людей с ограниченными физическими возможностями, оказать поддержку в реализации их работ.

На выставке будут демонстрироваться сувениры, резьба по дереву, образцы ковроткачества, вышивания и вязания, рисунки, украшения и аксессуары и др, созданные лицами с инвалидностью.

Отметим, что Агентство поощряет предпринимательскую деятельность инвалидов и лиц, относящихся к уязвимым социальным группам, оказывает поддержку их участию в различных выставках для содействия в демонстрации и продаже их рукоделия, а также в получении знаний и навыков в предпринимательской сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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