Президент Казахстана призвал немецких бизнесменов к реализации проектов в АПК

6 декабря 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал немецких бизнесменов подключиться к реализации проектов в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий и цифровизации, а также принять участие в работе Международного финансового центра «Астана», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Токаев сказал об этом в ходе выступления перед руководителями немецких компаний в рамках двухдневного официального визита в Германию.

Президент Казахстана подчеркнул, что Казахстан намерен придать новый импульс сотрудничеству с Германией, являющейся ключевым торгово-экономическим партнером страны в Европейском союзе.

В выступлении было отмечено, что Казахстан стремится повысить свои стандарты и довести законодательные нормы до уровня стран ОЭСР, рассчитывая в перспективе стать полноправными членом этой организации.

Также Токаев акцентировал внимание на выгодном географическом положении Казахстана и продуманной внешнеэкономической политике, которая открывает большие возможности для зарубежных инвесторов.

В свою очередь представители немецких деловых кругов рассказали о своем опыте работы на рынке Казахстана, поделились планами и высказали ряд пожеланий.

"Я хочу заверить, что германский бизнес в целом является надежным партнером Казахстана. Считаю, что у нас открываются хорошие возможности для будущего сотрудничества и роста германских инвестиций в экономику Казахстана", - сказал руководитель компании «WILO», председатель правления Восточного комитета германской экономики Оливер Гермес.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вновь подчеркнул, что Казахстан готов к сотрудничеству в реализации инвестиционных проектов с участием немецкого бизнеса.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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