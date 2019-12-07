В Брюсселе прошло межпарламентское заседание Туркменистан – ЕС

7 декабря 2019 09:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Брюсселе состоялось 5-е межпарламентское заседание Туркменистан – ЕС, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны рассмотрели перспективы многостороннего партнерства в рамках совместных проектов.

В ходе встречи были затронуты вопросы совершенствования национальной законодательной системы, аспекты современных мировых позитивных изменений в парламентарной деятельности и достижение его слаженного внедрения на национальном уровне, говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели вопросы экологической политики, включая региональные инфраструктурные проекты в области энергетики и транспорта, всестороннее развитие взаимодействия в области гражданского общества и прав человека.

Особый акцент был сделан на задачах обновленной Стратегии ЕС для Центральной Азии.

Безопасность на региональном уровне, ситуация в Афганистане, борьба с терроризмом и экстремизмом во всех его проявлениях, противодействие незаконному обороту наркотиков стали отдельной темой обсуждений, отмечает МИД Туркменистана.

Отметим, что в Туркменистане осуществляются проекты технического содействия ЕС, в частности "Erasmus Mundus" - программа студенческого обмена.

Примечательно, что ЕС и Туркменистан привержены реализации проекта, призванного вывести туркменские углеводородные энергоносители на европейские рынки. Переговоры ведутся с 2011 года.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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