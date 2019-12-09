Турция и Малайзия запустят авиарейсы в Казахстан

БАКУ/Trend/ - Представители крупнейшего малазийского лоукостера Air Asia X подтвердили намерения по открытию рейса в Казахстан во втором квартале 2020 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В рамках исполнения поручения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева по "открытому небу", авиакомпаниям Малайзии предоставлена возможность выполнять регулярные пассажирские и грузовые полеты в 11 казахстанских аэропортов (Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей) без ограничений по частотам, типам воздушного судна и возможностью использования пятой степени свободы воздуха.

В свою очередь, авиакомпаниям Турции также предложена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов на тех же условиях.

В данной связи, турецкая сторона подтвердила заинтересованность одной из первых иностранных авиакомпаний открыть рейсы по маршруту Стамбул - Туркестан после ввода в эксплуатацию строящегося в городе аэропорта.

По итогам встречи, стороны решили продолжить взаимовыгодное сотрудничество в области воздушного сообщения.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов. По словам Токаева, из столицы страны - города Нур-Султана, прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям, чего недостаточно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов также отмечал, что вскоре в Казахстане начнут осуществлять деятельность такие авиакомпании, как «Qatar Airways» (Доха, 2020 год), «Emirates» (Дубаи, 2021 год), «China Eastern» (Шанхай, 2021 год), «Уральские Авиалинии», «Победа» и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.