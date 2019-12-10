В агентство МСБ поступило свыше 200 заявок от молодых предпринимателей

БАКУ/Trend/ - В Агентство по развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане в течение года поступило более 200 заявок от молодых предпринимателей,

Об этом сказал председатель Агентства Орхан Мамедов на первом форуме молодых предпринимателей, передает Trend с мероприятия.

Касаясь характера обращений, Мамедов сообщил, что 60 процентов из них касалось оказания правовой помощи и консультационных услуг, 30 процентов - доступа к финансовым ресурсам, 10 процентов - защиты прав предпринимателей.

Как отметил глава Агентства, 30 процентов от общего числа заявок были поданы со стороны начинающих бизнесменов, 70 процентов - занимающихся действующим или развитым бизнесом.

Основные сферы деятельности молодых предпринимателей, по словам Мамедова - сельское хозяйство, торговля и услуги.

Напомним, в Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проходит первый форум молодых предпринимателей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.