Ставка по льготным кредитам молодым предпринимателям не превысит 7%

БАКУ/Trend/ - Механизм выдачи льготных кредитов для поддержки малого предпринимательства будет разделён на три пакета, сообщил директор Фонда молодёжи Фарид Джафаров в интервью журналистам, передает Trend с мероприятия.

По словам Джафарова, механизм будет разделён на малый, средний и большой льготные пакеты. Минимальная сумма кредитов будет составлять 1000 манат, а максимальная - 50 тысяч манатов

Также глава фонда отметил, что максимальная ставка по кредиту не будет превышать семи процентов.

Внедрение механизма начнётся со следующего года, подытожил Джафаров.

Напомним, сегодня в Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проходит Первый форум молодых предпринимателей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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