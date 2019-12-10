Ставка по льготным кредитам молодым предпринимателям не превысит 7%

10 декабря 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Механизм выдачи льготных кредитов для поддержки малого предпринимательства будет разделён на три пакета, сообщил директор Фонда молодёжи Фарид Джафаров в интервью журналистам, передает Trend с мероприятия.

По словам Джафарова, механизм будет разделён на малый, средний и большой льготные пакеты. Минимальная сумма кредитов будет составлять 1000 манат, а максимальная - 50 тысяч манатов

Также глава фонда отметил, что максимальная ставка по кредиту не будет превышать семи процентов.

Внедрение механизма начнётся со следующего года, подытожил Джафаров.

Напомним, сегодня в Баку при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проходит Первый форум молодых предпринимателей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Фонд развития предпринимательства с начала года выдал льготных кредитов на сумму 130 млн манатов
Бизнес 2 октября 16:41
Фонд развития предпринимательства провел бизнес-форум в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)
Бизнес 24 сентября 17:20
Предпринимателям Лянкяранской экономзоны выделено более 450 тыс. манатов льготных кредитов
Бизнес 12 сентября 19:11
В Азербайджане более 720 предпринимателей получили свыше 76 млн льготных кредитов
Экономика 5 сентября 16:47
Объявлен 12-й грантовый конкурс Фонда молодёжи Азербайджана (ФОТО)
Политика 4 июня 13:41
Азербайджанский бизнес освоил почти четверть льготного кредитования на 2019 год
Бизнес 8 мая 20:41
Лента новостей
Более 110 граждан Азербайджана, вернувшихся из очагов конфликта за рубежом, привлечены к ответственности
Общество 13:29
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Россия 13:28
Сеявуш Гейдаров: В Азербайджан планируется вернуть часть детей, ставших сиротами в очагах конфликтов
Политика 13:20
В Баку планируется открытие мечети Абу Бакр
Общество 13:06
Турция увеличила товарооборот с Ираком почти на 360 $ млн
Турция 12:52
В Азербайджане были осуществлены мероприятия в отношении групп, занимавшихся незаконной деятельностью под прикрытием религии
Политика 12:46
В Баку доставлены двухэтажные поезда (ФОТО)
Транспорт 12:41
PwC Azerbaijan провел семинар по Инновационному Налоговому Сотрудничеству в Азербайджане
Финансы 12:40
Пожар на рынке стройматериалов "EuroHome” в Баку потушен - МЧС
Происшествия 12:36