Кенан Искендеров занимает должность Менеджера по Финансовым Услугам в EKVITA и является финансовым специалистом. Он имеет опыт работы в банковском секторе и в десятке лучших международных аудиторских компаний. Кенан выпускник Финансово-Кредитного факультета Азербайджанского Государственного Экономического Университета. Он имеет более 15 лет профессионального опыта в финансовой сфере.

Кенан предоставлял услуги по налогам, привлечению финансовых ресурсов, созданию системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, реструктуризации предприятий, разработке стратегических и финансовых планов более 200 компаниям, действующим в различных сферах (финансовый сектор, строительство, логистика, ИКТ, сельское хозяйство и т.д.). Он провел многочисленные тренинги для малых и средних предприятий, семей ABAD и стартапов.

Альтернативные инструменты финансирования малого и среднего бизнеса

Малый и средний предприниматель является локомотивом экономики, и его роль, как в создании рабочих мест, так и в создании добавленной стоимости является незаменимой.

Как видно из приведенной выше таблицы, более 60% рабочих мест в Германии и Европейском союзе обеспечивается со стороны МСБ.

Источник: OECD (2013b).

Как видно из таблицы для финансирования малого и среднего бизнеса существует более 10 инструментов. Финансовые инструменты, используемые в зависимости от экономического развития страны, различны. Число альтернативных финансовых инструментов и их пользователей в развитых странах больше, чем в развивающихся.

В целях развития малого и среднего бизнеса 6-го декабря 2016-го года главой страны была утверждена "Стратегическая дорожная карта по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства в Азербайджанской Республике". В части плана мероприятий дорожной карты детально отмечается улучшение доступа МСБ к финансированию и развитие альтернативных финансовых инструментов (форварды, фьючерсы, факторинг и т.д.).

Создание Агентства по МСБ;

Принятие закона о регистрации движимого имущества и создание;регистрационного портала;

·Принятие закона о посредничестве, реализация которого начнется в апреле 2020 года;

·Начало деятельности ипотечного и гарантийного фондов;

·Указ о создании совместного Фонда Аграрного Страхования.

Как отмечалось выше, в нашей стране были проведены и проводятся масштабные работы по финансированию МСБ. Для поддержания этих работ, 14-го июня 2019-го года, ООО «EKVITA» совместно с Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджанской Республики, при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса организовали Диалог Государство-Бизнес (Public-Private Dialogue). На этом мероприятии, в котором приняли участие более 100 предпринимателей, более 14 заместителей министров и другие высокопоставленные государственные чиновники, была обсуждена одна из самых значительных проблем МСБ - потребность в финансовых средствах.

В настоящее время рост дебиторской задолженности МСБ и проблема неплатежей изо дня в день создают большой спрос на Факторинговый продукт. Несмотря на то, что этот продукт пользуется большим спросом на рынке, он не так доступен для МСБ, с учетом того, на каких условиях его предлагают при том всего несколько банков.

Еще один важный альтернативный продукт - Финансовый Лизинг. В результате глобальных событий 2014-го года, после широко известных девальваций в нашей стране, большинство лизинговых компаний прекратили свою деятельность. Действующие на сегодняшний момент лизинговые компании занимаются финансированием строительной техники и автотранспортных средств. В настоящее время большим спросом пользуются производственные оборудования. В результате работ, проведенных совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ), Публичным Юридическим Лицом "Доступная поддержка семейному бизнесу" (АБАД), а также с клиентами, которым мы предоставляли услуги, будучи компанией EKVITA, нам удалось определить, что на сегодняшний день в Азербайджане они (кто? Please clarify) больше всего нуждаются в нижеследующем:

· Оборудовании для переработки молока;

· Мясоперерабатывающем оборудовании;

· Оборудовании для обработки корма;

· Мини пекарнях;

· Холодильных складах;

· Сельскохозяйственных системах.

Слабое развитие рынка ценных бумаг и отсутствие интереса МСБ к этому рынку указывают на то, что путь проникновения в эту сферу является долгим. Прежде чем выпустить ценные бумаги, МСБ необходимо создать корпоративное управление, соответствующее современным требованиям. К сожалению, на сегодняшний день большинство МСБ не желают этого делать. В развитых странах корпоративные облигации удовлетворяют значительную часть финансовых потребностей МСБ. Сегодня только две компании в нашем реальном секторе выпустили корпоративные облигации, одной из которых является - ООО "МЕТАК", а другой - SOCAR.

Следующим альтернативным финансовым инструментом являются Исламские финансовые инструменты. Эти продукты имеют для нас большое значение, учитывая, что большая часть населения нашей страны проповедует исламскую религию,. Стоит отметить тот факт, что недопустимость процентных ставок в исламском мире способствует тому, что многие предприниматели отказываются от традиционных банковских услуг. Победителем гранта Исламского банка развития 2018 года «Развитие Правовых Рамок Исламского банкинга в Азербайджане» стал консорциум, состоящий из компании EKVITA и IFAAS (Islamic Finance Audit and Assurance Services). Хотя проект предусматривает внесение изменений в законодательство об исламском банкинге, члены консорциума также предложили «дорожную карту» с детальным анализом экосистемы исламских финансов в Азербайджане. Предложение в настоящее время находится на этапе совместного рассмотрения с соответствующими государственными органами.

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