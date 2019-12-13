БАКУ/Trend/ - Азербайджан уделяет большое внимание женскому предпринимательству. Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на презентации проекта программы акселератора для женщин-предпринимателей.

Сафаров отметил, что женщины играют большую роль в обществе, и одна из основных экономических целей Азербайджана - это увеличить количество женщин-предпринимателей в стране и расширить их возможности.

Замминистра особо отметил, что в рамках стратегии экономического развития Азербайджана, правительством уделяется большое внимание развитию предпринимательства в Азербайджане в целом, и в частности - развитию женского предпринимательства.

"Ни в одном секторе экономики, ни в одной области не должно быть гендерного разделения. Мы системно работаем над этим", - сказал Сафаров.

Напомним, что сегодня в Баку, при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), проходит презентация проекта программы акселератора для женщин-предпринимателей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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