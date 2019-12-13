В Баку прошла презентация программы акселерации для женщин-предпринимателей

13 декабря 2019 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялась презентация платформы-акселератора "Scale Up Accelerator" для женщин-предпринимателей, которую провела учредитель организации женщин предпринимателей Азербайджана Татьяна Микаилова, сообщает Trend с мероприятия.

Как отметила Микаилова, на пилотном этапе платформа представлена на английском языке.

До конца декабря женщины-предприниматели смогут зарегистрироваться на платформе, а в январе-феврале будут отобраны 15 претенденток, которые пройдут специальные тренинги по развитию предпринимательства.

"Развитие предпринимательства среди женщин - это одно из ключевых направлений развития всей экономики Азербайджана" - подытожила Микаилова.

Напомним, что сегодня в Баку, при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, проходит презентация проекта программы акселератора для женщин-предпринимателей.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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