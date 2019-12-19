За 7 лет в ”ASAN xidmət " зарегистрировано 35 миллионов обращений граждан - Ульви Мехтиев

19 декабря 2019 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ”ASAN xidmət " зарегистрированы 35 миллионов обращений граждан. Об этом сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Trend в четверг с мероприятия, посвященного 35-миллионному обращению в данную структуру.

Это обращение было предпринято Зией Исламовым и Лейлой Исламовой в Бакинском центре "ASAN xidmət" № 5. Они воспользовались услугой регистрации брака, оказываемой министерством юстиции Азербайджана. Председатель Госагентства Ульви Мехтиев преподнес семье Исламовых подарки.

Напомним, что в настоящее время функционируют 16 центров “ASAN xidmət”. Из них пять в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки и Шемахе. Данные услуги в регионах оказываются посредством 10 передвижных автобусов “ASAN xidmət” и поезда "ASAN xidmət".

Кроме того, в городе Баку функционируют 2 центра “ASAN Kommunal”, оказывающих коммунальные услуги населению.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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