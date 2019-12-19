В конце декабря пройдет заседание Международной ассоциации ASAN

БАКУ /Trend/ - 24 декабря состоится заседание ООН и Международной ассоциации ASAN, созданной по инициативе азербайджанской стороны.

Об этом сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает Trend в четверг с мероприятия.

По его словам, на заседании будет утвержден устав ассоциации.

"Таким образом, появится еще одна платформа для экспорта концепции "ASAN xidmət". За счет возможностей этой ассоциации мы сможем экспортировать концепцию "ASAN xidmət" в большее количество стран. В настоящее время реализация данной концепции идет в восьми странах. В одной из них - Афганистане "ASAN xidmət" уже начала функционировать”, - сказал председатель госагентства.

Напомним, что сегодня в ”ASAN xidmət" состоялось мероприятие, посвященное регистрации 35-миллионного обращения со стороны граждан.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargis

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