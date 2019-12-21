В сельскохозяйственной информационной системе Азербайджана зарегистрировано более 430 тыс. фермеров

21 декабря 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день более 430 тысячи фермеров получили доступ в свой личный кабинет в электронной сельскохозяйственной информационной системе (EKTIS), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минсельхоза.

Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на встречах, посвященных внедрению электронной сельскохозяйственной информационной системы в Физули и Бейлагане и декларированию осенних посевов.

Сельскохозяйственные производители могут обращаться в сервисные центры ASAN в Губе, Габале, Шеки, Гяндже, Сабирабаде, Имишли, Масаллы и Барде, а также в мобильные группы, развернутые в регионах для декларирования посевов сельскохозяйственных культур.

Согласно Указу Президента Азербайджана «О создании нового механизма сельскохозяйственных субсидий» и «Правилам субсидирования сельскохозяйственного производства», утвержденным этим Указом от 1 января 2020 года, субсидии будут доступны фермерам только через EKTIS.

Фермеры регулярно проходят обучение для регистрации и ввода соответствующей информации.

Заместитель министра отметил, что делегация Министерства сельского хозяйства, состоящая из руководителей структур, ответственных за внедрение системы, провела подобные встречи в 51 районе.

"Считаю, что наши визиты в регионы, встречи с фермерами оказали достаточное влияние на ускорение процесса внедрения информационной системы электронного сельского хозяйства” - подытожил Гулиев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @eldarjanashvili

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