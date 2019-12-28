Глава МИД России посетит Узбекистан

28 декабря 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Узбекистан с официальным визитом 12-13 января 2020 года, сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Узбекистана.

Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства России будет принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры в министерстве иностранных дел Узбекистана, посещение филиала Московского государственного института международных отношений в Ташкенте. Министр иностранных дел России выступит перед профессорско-преподавательским составом и студентами ташкентского филиала МГИМО, открытого 9 декабря текущего года", – сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе предстоящих переговоров будет обсужден широкий комплекс вопросов двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Планируется также подписать Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2020-2021 годы.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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