В Казахстане отмечен рост поголовья сельскохозяйственных животных

17 января 2020 11:40 (UTC+04:00)

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