Ашхабад и Казань укрепляют деловое партнерство

АШХАБАД /Trend/ - Президент Татарстана (РФ) Рустам Минниханов встретился сегодня в Казани с министром промышленности и строительного производства Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу казанского Кремля.

"Между Татарстаном и Туркменистаном действует Соглашение о сотрудничестве", - приводятся в сообщении слова Минниханова.

По его словам, у Туркменистана в настоящее время сложились крепкие деловые контакты с предприятиями Татарстана – «КАМАЗ», «Татнефть» и другими. Создана совместная рабочая группа.

«По итогам девяти месяцев прошлого года наш товарооборот вырос, - отметил Минниханов. – Но есть возможности для его значительного роста. Немалый потенциал заложен для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии».

Перспективным направлением названо и сотрудничество с Зеленодольским судостроительным заводом.

Отметим, что по итогам девяти месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Туркменистана и Татарстана составил 65 миллионов долларов США. Развитию контактов способствуют регулярные авиарейсы между Казанью и Ашхабадом.

В туркменской столице действует представительство Татарстана, есть решение об открытии генерального консульства Туркменистана в Казани.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)