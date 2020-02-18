Нуран Керимов: Правительством принята половина предложений по документу "Белый лист"

Бизнес 18 февраля 2020 13:12 (UTC+04:00)
Нуран Керимов: Правительством принята половина предложений по документу "Белый лист"

БАКУ/Trend/ - AmCham Azerbaijan является одной из самых давних ассоциаций, представленных в Азербайджане. В настоящее время включает 200 членов и является одной из крупнейших бизнес-ассоциаций.

Об этом заявил президент Американской торговой палаты в Азербайджане Нуран Керимов, выступая на совместном бизнес-саммите USAID и Агентства развития малого и среднего бизнеса.

"Сегодня мы выходим на новый уровень сотрудничества",- подчеркнул Керимов.

По его словам, AmCham - уникальная организация, которая объединяет и поддерживает предпринимателей по общим интересам.

"Вы, наверное, знаете о документе под названием "Белый лист". До настоящего времени правительством принято около 50 процентов предложений по данному документу. Если молодые бизнесмены хотят создать какие-либо ассоциации, мы приглашаем их к сотрудничеству. Мы можем поделиться своим опытом и не конкурируем здесь, а служим одной цели",- отметил президент Американской торговой палаты в Азербайджане.

Как отметил Керимов, члены Ассоциации встречаются ежемесячно и каждый раз около шести новых членов принимаются в организацию. Ежегодный стабильный рост членов Ассоциации создает большие возможности для продвижения интересов их бизнеса в Азербайджане.

Напомним, что USAID и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса выступили с новой инициативой для поддержки деловых и профессиональных ассоциаций.

(Автор:Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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