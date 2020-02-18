Азербайджанское предприятие наладит экспорт алюминиевой продукции за рубеж

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское предприятие, занимающееся производством алюминиевых профилей, в текущем году планирует наладить экспорт своей продукции на новые рынки, сообщили Trend на алюминиевом заводе, одном из резидентов Сумгайытского технопарка (STP).

По информации источника, речь идет о странах СНГ.

«В связи с этим предусмотрено увеличить производственную мощность предприятия до 15- 20 процентов к концу года. На предприятии осуществляется плавка и заготовка алюминия, плавка меди. Производительность алюминиевых печей составляет 30 тысяч тонн в год. В текущем году предусмотрено довести этот показатель до 35-40 тысяч тонн», - сказали на заводе.

Там же отметили, что производятся теплые и холодные профили, оконные системы, алюминиевые электрические шины, а также другие виды алюминиевой продукции.

В процессе производства продукции в основном используется местное сырье, поставляемое из Гянджи.

Алюминиевый завод был введен в эксплуатацию в Сумгайытском технопарке в 2014 году.

Отметим, что в настоящее время резидентами STP являются 12 заводов и более 30 производственных площадок, оснащенных новейшим технологическим оборудованием европейского и японского производства, на которых работают 2 000 человек.

Все заводы технопарка оснащены лабораториями европейского производства и аккредитованы в соответствии со стандартами AZS ISO/IEC 17025-2009.

Производимая продукция имеет соответствующие сертификаты. В STP также применяются международные стандарты ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Завод оснащен современным оборудованием германского производства.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)