Facebook отменил конференцию разработчиков из-за коронавируса

Ежегодная конференция разработчиков Facebook отменяется из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщают организаторы.

В ходе конференции, известной как F8, разработчики Facebook традиционно показывают новые наработки и озвучивают основные направления развития соцсети на ближайший год.

"F8 - невероятно важное событие для Facebook... но необходимо ставить на первое место здоровье и безопасность наших партнеров-разработчиков, сотрудников и всех, кто участвует в проведении F8", - заявил на сайте конференции глава отдела разработок компании Константинос Папамилтиадис.

Вместо конференции Facebook планирует провести видеомосты и прямые включения с участием разработчиков.

Похожее ежегодное событие компании Google, запланированное на 12-14 мая, пока остается в силе.