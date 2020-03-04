Вопросы сотрудничества с Туркменистаном обсудят в Марокко

Бизнес 4 марта 2020 11:26 (UTC+04:00)
Вопросы сотрудничества с Туркменистаном обсудят в Марокко

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов и государственный министр - председатель государственного концерна «Türkmengaz» Мырат Арчаев посетят Марокко с официальным визитом, передает в среду Trend со ссылкой на новостное агентство «Туркменистан сегодня».

Таким образом, согласно распоряжению президента Туркменистана, визит состоится четвертого-шестого марта 2020 года для проведения туркмено-марокканских межмидовских консультаций и обсуждения вопросов развития сотрудничества между двумя странами.

В ходе визита от имени президента Туркменистана королю Марокко будет передано приглашение принять участие в праздничных торжествах по случаю 25-летия нейтралитета страны.

Напомним, что король Марокко Мохаммед VI ранее в письме к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что отношения между Марокко и Туркменистаном будут и впредь укрепляться и развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества.

МИД Туркменистана, ранее отмечая важную роль сотрудничества со странами Африки, выразил приверженность развитию отношений с Африканским союзом - международной организацией, объединяющей 55 государств континента.

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