В Азербайджане расширят использование рентгеновского оборудования и систем контроля

БАКУ/Trend/ - Компания Smiths Detection проводит тренинг по использованию рентгеновского оборудования и систем контроля для сотрудников азербайджанской таможни, об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Госкомтаможни Азербайджана.

Тренинги, начавшиеся 4 марта, были организованы в рамках технической помощи США Государственному таможенному комитету Азербайджана.

Тренинги проводятся в Академии Госкомтаможни с участием международных инструкторов Smiths Detection и в Управлении энергетики и морских перевозок Таможенного управления Международного морского торгового порта.

5-6 марта Николай Семенов, международный тренер Smiths Detection, в Лаборатории таможенного контроля Академии Государственного таможенного комитета представил сотрудникам таможни соответствующие инструкции по использованию рентгеновского оборудования для B-Scan 16 HR-DV и HI Scan 145180-2is Pro.

Ожидается, что обучение оператора системе мобильной регистрации HCVM T будет проведено в Управлении энергетических ресурсов и морского транспорта Таможенного управления Международного морского торгового порта.

В тренингах принимают участие 33 сотрудника таможенных органов Нахчывана, Бакинской таможни, Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту, Южной таможни и Ассоциации Azərterminalkompleks.

Отметим, что целью Таможенной службы Азербайджана является защита суверенитета, экономической и национальной безопасности Азербайджана, а также улучшение социального благосостояния народа, содействие международной торговле, обеспечение безопасности, сбор таможенных платежей и перевод их в госбюджет, а также предотвращение мошенничества в области таможенного дела и борьба с международным терроризмом.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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