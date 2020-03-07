Президент Туркменистана поручил расширять рынки сбыта отечественной продукции

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру страны расширять рынки сбыта отечественной продукции, разрабатывать эффективные механизмы поддержки бизнеса, передает в пятницу Trend со ссылкой на газету «Туркменистан Сегодня».

Бердымухамедов дал поручение в ходе рабочего совещания по развитию национальной экономики.

В ходе встречи, Бердымухамедов отметил, что на основе глубокого анализа следует предусмотреть комплексные меры по снижению воздействия на национальную экономику глобальных рисков современности.

В данной связи он поручил вице-премьеру страны расширять рынки сбыта отечественной продукции, разрабатывать эффективные механизмы поддержки бизнеса.

«Следует совместно с международными партнёрами активизировать подготовку комплекса мер в сфере экономики Туркменистана. Сегодня одним из приоритетных вопросов также выступает полное обеспечение необходимыми товарами внутреннего рынка, несмотря на кризисные явления в мировой экономике», - сказал Бердымухамедов.

По его словам, устойчивый экономический рост формируется в результате стремительного увеличения внутреннего производства и повышения уровня промышленного самообеспечения.

В данном контексте подчёркивалась важность установления тесных контактов между крупными корпорациями и предприятиями малого и среднего предпринимательства.

«При этом следует проводить соответствующие мероприятия, нацеленные на повышение информированности сотрудников ведомств экономического комплекса о последних достижениях в данной сфере, прежде всего, о передовых технологиях», - отметил президент.