Продолжается тщательная санобработка всех воздушных и транспортных средств «Азербайджанских Авиалиний» (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжатся профилактические меры с целью недопущения распространения коронавируса в стране: проводится просветительская работа, санитарно-гигиенические меры, в общественных местах осуществляется дезинфекция, в том числе в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принимаются другие необходимые меры.
На объектах гражданской авиации ЗАО«Азербайджанские авиалинии» ежедневно проводится дезинфекция, на всех воздушных и транспортных средствах осуществляется тщательная санобработка.
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Продолжается тщательная санобработка всех воздушных и транспортных средств «Азербайджанских Авиалиний» (ВИДЕО)
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