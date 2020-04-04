Грузия получит 22 тысячи защитных масок из Китая

БАКУ/Trend - Китайско-франкофонская ассоциация по культуре и экономическому сотрудничеству подарила Грузии 22 тысячи защитных масок и санитарных средств ввиду борьбы с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на посольство Грузии в КНР.

В дипломатическом представительстве отмечают, что они тесно сотрудничают с ассоциацией. 3 апреля чрезвычайный и полномочный посол Грузии в КНР Арчил Каландия провел встречу с президентом организации Люси Ванг.

По данным посольства, груз из масок и санитарных средств уже отправлен в Тбилиси. Он будет передан министерству здравоохранения Грузии.

Необходимо отметить, что ранее правительство китайской провинции Сычуань подарило Грузии ПРЦ-тесты для выявления коронавируса и других респираторных вирусов общей стоимостью 420 тысяч долларов, а также соответствующее оснащение и аппаратуру.

По данным на утро 4 апреля, в Грузии зафиксировано 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 27 человек выздоровели.

В связи с пандемией коронавируса в Грузии объявлено чрезвычайное положение и введен карантин на всей территории страны.

С 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова, Редактор: Гюнель Зейналова)