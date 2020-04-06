"Mazda Sollers" запустит завод 6 апреля

ПАО "Соллерс" после нерабочей недели возобновит выпуск автомобилей на заводе Mazda Sollers во Владивостоке, запуск остальных производств в течение следующей недели находится в процессе согласования, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Предприятия группы "Соллерс" рассчитывают возобновить производство в течение предстоящей недели. Завод Mazda Sollers уже получил соответствующее разрешение от правительства Приморского края, сборка автомобилей во Владивостоке возобновится 6 апреля", - сказали в "Соллерсе".

В ближайшие дни компания рассчитывает получить необходимые подтверждения по остальным заводам группы.

"При этом УАЗ и Ford Sollers незамедлительно приступят к производству автомобилей скорой медицинской помощи класса С для нужд регионов. В условиях пандемии эта задача является для нас первоочередной. Помимо предприятий группы в исполнении госконтракта также будут задействованы цепочки поставщиков автокомпонентов и комплектующих", - сказали в компании.

На производственных площадках компания сохранит строгий противоэпидемический режим, а инженерно-технический состав и офисные работники, ранее переведенные на дистанционный режим работы, продолжат работать удаленно до особого распоряжения.

ПАО "Соллерс" наряду с другими автопроизводителями, работающими в РФ, приостановило сборку и отгрузку автомобилей на текущей неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей из-за коронавируса.

Группа объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), ОАО "Заволжский моторный завод". Компания имеет в РФ СП с Isuzu в Ульяновске, японской Mazda на Дальнем Востоке и американской Ford в Татарстане, где производятся легкие коммерческие грузовики Ford Transit.

По данным АЕБ, продажи "Соллерса" в РФ в 2019г к прошлому году упали на 3,7%, до 51,485 тыс. автомобилей. Было продано 38,892 тыс. автомобилей "УАЗ" (-5,7% год к году), 12,589 тыс. коммерческих Ford (+4,2%) и четыре машины SsangYong (против 142 годом ранее).