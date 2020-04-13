Полное или частичное прекращение работы затронет миллиарды трудоспособных людей по всему миру

Бизнес 13 апреля 2020 21:45 (UTC+04:00)
Полное или частичное прекращение работы затронет миллиарды трудоспособных людей по всему миру

БАКУ/Trend/ - Полное или частичное закрытие предприятий на фоне пандемии коронавируса СOVID-19 затронет 2,7 миллиарда трудоспособных людей по всему миру или 81 процент мировой рабочей силы сообщает Trend со ссылкой на отчет Международной организации труда (МОТ).

По данным источника, многие страны начали принимать меры по предотвращению распространения коронавируса, в том числе ввели комендантский час, закрыли границы, приостановили работу учебных заведений. Все это ударило по работе предприятий и повысило уровень безработицы.

"В условиях пандемии часть предприятий вынуждены приостановить свою деятельность, а некоторые – пересмотреть график работы. Увеличение уровня безработицы в мире в 2020 году в конечном итоге будет существенно зависеть от того, как сложится ситуация с пандемией коронавируса в дальнейшем и какие будут приниматься меры для ограничения ее последствий", - отметили в МОТ.

Также, в МОТ заявили, что негативные последствия пандемии ощутят на себе 2,7 миллиардов из 3,3 миллиардов трудоспособных людей по всему миру, что эквивалентно 81 проценту всей рабочей силы в мире.

Кризис, связанный с пандемией COVID-19, по прогнозам приведет к сокращению рабочих часов по всему миру во втором квартале 2020 года. Существенные сокращения ожидаются в арабских государствах, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Меньше всего экономические последствия скажутся на секторе образования, здравоохранения, социальных услуг, общественных услуг, обороны и инфраструктуры.

«Международное сообщество подвергается самому серьезному испытанию более чем за последние 75 лет. Неудача любой страны станет нашей общей неудачей. Нам необходимо найти решения, которые благотворно скажутся на всех сегментах мирового сообщества, и прежде всего на тех, кто наиболее уязвим или менее способен помочь самим себе. Решения, которые мы сегодня принимаем, непосредственно скажутся на том, как будет развиваться нынешний кризис, а значит и на жизни миллиардов людей. Если мы примем правильные меры, сможем смягчить последствия кризиса и быстрее залечить нанесенные им раны. И восстановить разрушенное нам необходимо таким образом, чтобы будущий порядок был более надежным, справедливым и устойчивым, чем тот, при котором произошел этот кризис», - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Автор: Садраддин Агджаев.

Twitter: agdzhaev

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