В Баку проводится мониторинг объектов предпринимательства в связи с режимом карантина

БАКУ/Trend/ - В целях контроля за соблюдением правил особого карантинного режима проводится мониторинг объектов предпринимательства со стороны министерства экономики Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Мониторинг проводится министерством в целях усиления контроля за соблюдением специальных карантинных правил, установленных решениями Кабинета министров Азербайджана, необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований, установленных Оперативным штабом при Кабмине, субъектами из разных отраслей, деятельность которых сегодня разрешена.

В соответствии с этим, 14 мониторинговых групп, в состав которых входят сотрудники министерства и подведомственных ему структур, сегодня исследовали состояние соблюдения социальных и санитарно-эпидемиологических требований в Баку на объектах и производственных предприятиях в сферах бизнеса и услуг, включая маркеты, парикмахерские и салоны красоты и аптеки.

Мониторинг проводился во всех районах столицы на 243 объектах, из которых три - по торговле пищевой продукцией, 36 - по общественному питанию, семь - по производству пищевых продуктов, шесть - по производству непродовольственных товаров, 191 - по сфере услуг и торговли.

На 133 объектах, где проводятся контрольные мероприятия, выявлено полное несоблюдение необходимых требований. Мониторинг показал, что 16 объектов не выполняют очистные и дезинфекционные работы, 62 - не обеспечены диспенсерами, предназначенными для дезинфекции рук, 27 - не обеспечивают условия социальной дистанции, 12 - не обеспечены защитными средствами для персонала, а в 15 объектах не используются маски и другие средства индивидуальной защиты.

В Сураханском районе, на объекте общепита Urfa Lahmacun, Maşallah Market и в магазинах Panda Kids, Optimal Electronics Бинагадинского района, в ресторане Garden Haus, в магазине Moda Kids Сабунчинского района, в салоне красоты The Late Beauty и в аптеке, принадлежащей ООО Mufamed, в магазине Derimod Сабаильского района, в кафе, принадлежащем Эмину Мамедову, и в Dokta Aptek, в Ясамальском районе в маркете OBA и прочих выявлены случаи несоблюдения необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли и услуг.

В ходе мониторинга были проведены просветительские беседы с предпринимателями, даны соответствующие указания, доведена до сведения необходимость полного соблюдения специальных карантинных правил, установленных решениями Кабинета министров Азербайджана, необходимых правил социального поведения и санитарно-эпидемиологических требований, определенных Оперативным штабом при Кабинете министров, принятия превентивных профилактических мер.

Мониторинг продолжается.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)

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