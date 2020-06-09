В Азербайджане увеличивается размер выплачиваемых фермерам субсидий

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день фермерам выплачены субсидии в размере 201,4 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно данным, новый механизм субсидирования, вступивший в силу в 2020 году, привел к значительной либерализации рынка удобрений. Информационная система "Электронное сельское хозяйство" (EKTIS) зарегистрировала 238 поставщиков удобрений, около 400 поставщиков семян и саженцев.

«25 поставщиков удобрений зарегистрировали в EKTIS информацию о получении субсидий. К таким поставщикам относятся как юридические, так и физические лица. До 100 тысяч фермеров получили от этих поставщиков 46 тысяч тонн удобрений и субсидии в размере 32 миллиона манатов»,- отмечается в сообщении.

Согласно информации, всего на сегодняшний день 382 500 фермерам было выплачено 201,3 миллиона манатов. Из этой суммы 151 миллион манатов были выплачены с помощью фермерских карт. Фермеры могут покупать удобрения, пестициды и семена с помощью своих карт, расплачиваясь с поставщиками через POS-терминалы. По данным Kapital Bank, партнера Аграрного агентства кредитования и развития по подготовке и ведению фермерской карты, фермеры получили необходимые средства для производства от 77 поставщиков с безналичной субсидией в размере 75 миллионов манатов.

«Поставщики записывают информацию о товарах на складе, о продажах в EKTIS. Система помогает им отслеживать складские остатки и иные данные. Новая система также позволяет нам идентифицировать тех, кто использует субсидии. В конце года мы сможем определить реальных пользователей субсидий, лучших фермеров, получив статистику покупок у поставщиков. После анализа этой информации будет принято решение о том, будет ли сохранена оставшаяся безналичная часть сумм на фермерских картах», - подчеркнули в агентстве.

Согласно новым правилам выплаты субсидий, не только фермеры, но и поставщики услуг должны быть зарегистрированы в информационной системе "Электронное сельское хозяйство" (EKTIS). Регистрируясь в системе и регистрируя свои продажи, поставщики предоставляют фермерам информацию о своей продукции и торговых точках.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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