Инвестиции ЕС в 2020 году повысят уровень развития агросектора в регионах Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В 2020 году Азербайджан достигнет значительных результатов, реализуя проект "Развитие устойчивых и инклюзивных местных агропродовольственных систем в Северо-Западном регионе Азербайджана", финансируемый Европейским союзом.

Об этом сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, цель проекта - развитие эффективных и инклюзивных агропродовольственных систем, поддерживающих мелкое сельское хозяйство и способствующих сокращению бедности в Северо-Западном регионе Азербайджана, а также укрепление бизнес-среды для инклюзивного и эффективного развития сельского хозяйства и продовольственных систем при поддержке общинных сельскохозяйственных консультативных служб в Северо-Западном регионе Азербайджана.

"Задачи, поставленные перед нами, будут достигнуты при задействовании четырех взаимосвязанных компонентов. Основное внимание в проектном предложении уделяется созданию местных инклюзивных и эффективных моделей сельского хозяйства и продовольственной системы для отдельных местных агропродовольственных товаров, а также улучшению доступа к ним на рынки за счет укрепления связей между производителями и покупателями и расширения потенциала агротуризма региона.

Как отметила Чакмак, результатом первого этапа реализации проекта является признание целевого региона в качестве глобально важной системы сельскохозяйственного наследия (ГИАХ). Это позволит привлечь внимание к частично забытым традиционным сельскохозяйственным практикам и повысить уровень национального и глобального признания и известности региона. Это, в свою очередь, как ожидается, привлечет в регион больше инвестиций и туристов, а также окажет поддержку в сохранении традиционной сельскохозяйственной системы и производства продовольственных товаров.

"Результат последнего этапа реализации проекта предусматривает создание модели местных консультативных услуг на уровне общин для упомянутых агропродовольственных систем и их экспериментальное внедрение в отдельные общины", - сказала она.

По мнению Чакмак, это позволит мелким фермерам и переработчикам получить навыки и знания, необходимые им для создания прибыльных и устойчивых агропредприятий.

"Проект финансируется Европейским союзом. Основным партнером этого проекта является министерство сельского хозяйства Азербайджана. В качестве пилотной территории были выбраны Балакенский, Загатальский, Гахский и Шекинский районы.

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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