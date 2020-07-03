Boeing прекратит выпуск самолетов 747 через два года

Аэрокосмическая корпорация Boeing через два года прекратит выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолетов Boeing 747. Об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, решение принято в конфиденциальном порядке и пока не доведено до сведения сотрудников Boeing. Корпорация планирует собрать последний 747-8 на своем заводе в Эверетте (штат Вашингтон) примерно через два года. Причин завершения производства достаточно много, главная заключается в незначительном количестве маршрутов, на которых требуются двухпалубные авиалайнеры с четырьмя двигателями. Пандемия коронавируса, практически парализовавшая международные воздушные перевозки, нанесла дополнительный удар по рентабельности Boeing 747, поясняет агентство.

Согласно публикации, самолет, дебютировавший в 1970 году, практически обанкротил американскую корпорацию, хотя и преобразил рынок пассажирских дальнемагистральных перевозок. За минувшие десятилетия Boeing поставил 1 571 самолет этой модели, который по объему продаж уступает только 777-й модели. По оценке экспертов, на которых ссылается Bloomberg, с 2016 года корпорация теряет почти $40 млн на каждом выпущенном 747-8, сократив их производство до шести единиц в год. Связанные с этим финансовые издержки достигли $4,2 млрд, а последний заказ на пассажирский вариант самолета был сделан для нужд президента США в 2017 году.

По данным агентства, портфель невыполненных заказов включает 15 транспортных самолетов 747. Двенадцать из них предназначены для американской компании United Parcel Service (экспресс-доставка и логистика). Судьба остальных трех не ясна, пишет Bloomberg, упоминая при этом российскую авиатранспортную компанию "Волга-Днепр". По данным агентства, Boeing информировала, что UPS в мае дала согласие купить один 747, заказанный компанией "Волга-Днепр".

Bloomberg обратилась в UPS и российскую компанию за подтверждением информации. Американцы отказались комментировать публикацию, а в "Волге-Днепре" не ответили на запрос.