В Азербайджане увеличился объем субсидий на весенний сев сельскохозяйственных культур

Бизнес 8 июля 2020 12:23 (UTC+04:00)
В Азербайджане увеличился объем субсидий на весенний сев сельскохозяйственных культур
Объемы перевалки грузов из Грузии через порты Турции превысили 1 млн тонн
Объемы перевалки грузов из Грузии через порты Турции превысили 1 млн тонн
В Азербайджане зафиксирован рост ж/д грузоперевозок - ADY Container
В Азербайджане зафиксирован рост ж/д грузоперевозок - ADY Container
Объёмы перевалки грузов из Омана через порты Турции превысили 500 тыс тонн
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