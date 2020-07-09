Турция сократила поставки продукции добывающей промышленности в Иран

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт продукции добывающей промышленности из Турции в Иран сократился на 67,29 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 9,429 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2020 года экспорт продукции добывающей промышленности из Турции в Иран сократился на 80,47 процента по сравнению с показателем мая 2019 года и составил 1,323 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-мае 2020 года экспорт продукции добывающей промышленности из Турции на мировые рынки сократился на 15,1 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 1,538 миллиарда долларов.

Экспорт продукции добывающей промышленности из Турции составляет 2,5 процента от общего экспорта страны за январь-май текущего года.

В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки продукцию добывающей промышленности на сумму 272,798 миллиона долларов, что на 40,5 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт продукции добывающей промышленности из Турции в мае 2020 года составил 2,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала продукцию добывающей промышленности на сумму 4,037 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu