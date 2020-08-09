Азербайджан увеличил импорт мебели из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции в Азербайджан возросло на 21,08 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 65,932 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июне 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции в Азербайджан возрос на 37,04 процента по сравнению с показателем июня 2019 года и составил 11,558 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июне 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции на мировые рынки сократился на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,491 миллиарда долларов.

Экспорт мебели и древесины составляет 3,3 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июне 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки мебель и древесину на сумму 459,785 миллиона долларов, что на 32,3 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт мебели и древесины в июне 2020 года составил 3,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июнь 2019 - июнь 2020) Турция экспортировала мебель и древесину на сумму 5,394 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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