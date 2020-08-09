Ассоциация производителей песка, гравия и камня Азербайджана о влиянии COVID-19 на производство

БАКУ /Trend/ - В связи с распространением пандемии в 2020 году объемы производства песка, гравия и камня в Азербайджане в этом году ниже, чем в предыдущие годы.

Об этом заявил Тrend председатель ассоциации Ниямаддин Искендеров.

"Деятельность новосозданной Ассоциации производителей песка, гравия и камня Азербайджана в первую очередь заключается в привлечении в ассоциацию новых членов, то есть юридических и физических лиц, работающих в этой области", - сказал председатель.

По его словам, для вступления в ассоциацию, компаниям необходимо обратиться в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) для ознакомления с правилами и условиями, связанными с членством.

"Мы также планируем сотрудничать с Министерством экологии и природных ресурсов, МЧС, местными исполнительными органами и муниципалитетами, которые связаны друг с другом в этой области",- заявил Искендеров.

"Подавляющее большинство производителей, работающих в стране, приходится на долю частного сектора", - подчеркнул председатель.

Отметим, что по инициативе и при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики 14 февраля 2020 года была создана Ассоциация производителей песка, гравия и камня Азербайджана.

Новая ассоциация создана с целью поддержки развития ювелирной сферы, продвижения и реализации инициатив в этом секторе, координации предпринимателей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, расширения сотрудничества между ними.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) тесно сотрудничает с бизнес-ассоциациями, содействует созданию новых подобных структур среди предпринимателей. Большинство из 15 организаций, представленных в Общественном совете при агентстве, являются отраслевыми ассоциациями, действующими в различных отраслях экономики.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva