Иранский министр о необходимости ремонта грузовых автомобилей в стране

БАКУ /Trend/ - В Иране 55 тысяч грузовых машин нуждаются в капитальном ремонте, и работа в этом направлении уже начата за счет взятых кредитов.

Об этом сказал министр дорог и градостроительства Ирана Мохамед Эслами, передает Trend со ссылкой на İRNA.

По его словам, в настоящее время в Иране эксплуатируется 340 тысяч грузовых автомобилей, и ремонт находящихся в плохом техническом состоянии грузовых автомобилей на 20 процентов снизит количество вредных выбросов в атмосферу. Эслами отметил, что правительство придает большее значение развитию железных дорог.

Министр добавил, что в Иране предусмотрен план по строительству 2,7 тысячи домов, и в рамках плана лицензия на строительство будет предоставляться бесплатно, а также для этого будут выделяться кредиты. Он добавил, что помимо этого в этом году предусматривается отремонтировать 100 тысяч квартир.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)