ISO о сотрудничестве с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Государственная служба "Туркменстандартлары" Туркменистана имеет статус члена-корреспондента Международной Организации по стандартизации (ISO), сказал Trend представитель ISO.

Сообщается, что наличие такого статуса означает, что они наблюдают за развитием стандартов и стратегии ISO, посещая технические и политические совещания этой организации в качестве наблюдателей.

"Главная государственная служба Туркменистана была создана 7 января 1993 года. Позже, 5 октября 1999 года организация была переименована в Главную государственную инспекцию "Туркменстандартлары". С 8 октября 2000 года она стала государственной службой "Туркменстандартлары"", - говорится в сообщении ISO.

Ранее в Туркменистане был принят "порядок сертификации продукции, ввозимой в Туркменистан из зарубежных стран".

В соответствии с этим документом, "Туркменстандартлары" осуществляет сертификацию в стране и охватывает практически всю продукцию и товары, производимые на крупных и малых, государственных и частных предприятиях.

В целом, "Туркменстандартлары" является членом-корреспондентом Международной Организации по стандартизации-ISO, участвует в работе Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, а также Межрегиональной ассоциации по стандартизации государств-членов ISO.

Туркменистан использует общепризнанные международные стандарты ISO-9000. Предприятия значительных экспортоориентированных отраслей-текстильной, химической, нефтеперерабатывающей - уже получили сертификаты, соответствующие этой системе качества.

На "Туркменстандартлары" возложены функции независимой экспертной группы по оценке качества сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерна и хлопка.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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