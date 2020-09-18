ЗАО AzerGold подписало контракт на сумму более 730 тыс.манатов

БАКУ/Trend/ - ЗАО AzerGold подписало контракт с ООО DATUM на сумму 737,9 тысяч манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на портал "Электронные закупки".

По данным, определен победитель тендера, объявленного AzerGold, по оцифровке геологической информации по Дашкесанскому месторождению железной руды, топографической съемке и поиску перспективных участков и проведению полевых исследовательских работ.

«По решению тендерной комиссии победителем тендера, объявленного AzerGold, была выбрана компания Datum. С компанией был подписан контракт на сумму 737,9 тысячи манатов», - отмечается на портале.

Отметим, что ООО DATUM была создана в 2008 году. ООО DATUM - ведущая ИТ - компания в Азербайджане, специалисты которой имеют большой опыт работы в области информационных технологий, геоинформационных систем (ГИС), дистанционного зондирования Земли, а также разработки программного обеспечения.

(Автор: Фидан Бабаева)

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