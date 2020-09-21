Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов

БАКУ/Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов в рамках кампании «Зарегистрируй имущество и стань его владельцем» для квартир в новых многоквартирных домах, допущенных к эксплуатации.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, мероприятие состоится 21 сентября по адресу: г. Баку, Наримановский район, ул. А. Алиева, 8, 1937-й квартал, 23 сентября по адресу: г. Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, ул. М. Фаталиева, 4001-4010-й квартал и 25 сентября в Наримановском районе города Баку, ул. Ю.В. Чеменземинли, 16, квартал 933.

Оформление документа (выписки), подтверждающего право собственности граждан на квартиры, производится в течение 15 рабочих дней.

Отметим, что выездной прием документов, восстановленный с 24 июля, уже был проведен по 19 адресам.

(Автор: Зейни Джафаров)

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