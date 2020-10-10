В Туркменистан осуществлена поставка различных вакцин

БАКУ /Trend/ - Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и компания Scan Global Logistics доставили в Туркменистан вакцины от различных болезней, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Отмечается, что доставлены вакцины от дифтерии, гепатита и БЦЖ, а также иные медицинские препараты.

Ранее сообщалось, что Туркменистан увеличил в два раза финансовые средства, выделяемые на приобретение иммунобиологических препаратов.

Финансовые средства увеличены благодаря плану по закупкам вакцин и инъекционного оборудования для иммунизации на 2021-2025 годы в рамках «Меморандума о взаимопонимании и предоставлении услуг по закупкам между Правительством Туркменистана и ЮНИСЕФ», заключенного в 2015 году.

Также напомним, что Туркменистан предпринимает все необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом национального законодательства страны.

Также ранее в Туркменистане проводилась плановая иммунизация, которая предусматривает обязательную вакцинацию против 14 заболеваний. Вакцины приобретены через ЮНИСЕФ и прошли предварительную квалификацию ВОЗ.

(Автор: Джейла Алиева.)

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