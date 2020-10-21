Центр развития государственно-частного партнерства Агентства по развитию МСБ Азербайджана стал членом Всемирной ассоциации WAPPP

БАКУ /Trend/ - Центр развития государственно-частного партнерства Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана принят в члены Всемирной ассоциации структур и профессионалов государственно-частного партнерства (WAPPP), являющейся одной из специализированных организаций в сфере партнерства государства и частного сектора, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

WAPPP - международная неправительственная организация, объединяющая в себе специалистов и организации, функционирующие либо связанные со сферой партнерства государства и предпринимателей из различных стран мира.

Основная цель Ассоциации - проведение просветительских работ для обеспечения качественными услугами в сфере партнерства государства и предпринимателей, создание институциональной сети между структурами в этой сфере, оказание им поддержки.

WAPPP проводит для своих членов различные тренинги, предоставляет консультационные услуги, осуществляет обмен опытом, информационный обмен, обеспечивает возможностями выхода к другим ресурсам, поддерживает возможность использования технической помощи и использования источников финансирования.

(Текст: Кямаля Сеидова.)