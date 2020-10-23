Открыто поддерживать любую из сторон карабахского конфликта НАТО сейчас объективно не выгодно - российский политолог

БАКУ/Trend/ - На встрече в Брюсселе произошел дежурный обмен мнениями – Армен Саркисян вновь заявил о роли Турции в событиях вокруг Карабаха, Йенс Столтенберг – "НАТО не участвует в этом конфликте", "Армения и Азербайджан должны возобновить переговоры".

Об этом сказал Trend российский политолог, ведущий аналитик агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя вопрос о том, что президент Армении Армен Саркисян обратился к НАТО для решения нагорно-карабахского конфликта.

"Президент Армении предпринимает серьезные усилия, чтобы закрепить в представлении западной аудитории тезис о роли Турции в конфликте (этот месседж продвигается во всех его интервью для изданий стран-членов НАТО).

Хотя, скорее всего, на мнение политизированных граждан государств Альянса больше повлияют заявления их собственных политиков.

В то же время, хотя у Турции сложные отношения с целым рядом партнеров по НАТО, руководству Альянса пока выгодно не акцентировать внимание на ситуации вокруг Карабаха в диалоге с Анкарой. Большей головной болью для руководства НАТО сейчас является урегулирование отношений Турция-Греция – вспомним о челночной дипломатии Йенса Столтенберга с посещением Афин и Анкары в начале октября", - отмечает политолог.

Эксперт подчеркивает, что в отношениях с Арменией и Азербайджаном руководство НАТО в ближайшее время, вероятнее всего, будет дистанцироваться от конфликта, ограничиваясь заявлениями о необходимости возвращения к переговорам и сохранения роли МГ ОБСЕ: "Скорее всего, в Альянсе надеются на ослабление влияния России в регионе в связи с эскалацией вооруженного противостояния в Карабахе, но именно такой расчет предполагает, что открыто поддерживать любую из сторон конфликта НАТО сейчас объективно не выгодно".