Госслужба Азербайджана выставит на аукцион пять транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана 24 ноября 2020 года проведёт очередной аукцион, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены пять транспортных средств.

Помимо электронных заказов на государственное имущество по своему выбору, желающие имеют возможность участвовать в аукционах онлайн. Те, кто заинтересован в процессе, могут наблюдать за аукционами в день аукциона с использованием электронных ресурсов в незарегистрированной форме.

Как отмечает Госслужба, в аукционах могут принять участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукционов как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов. Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva