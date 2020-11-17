С введением маркировки товаров вырастут доходы бюджета Казахстана

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил о планируемых доходах в бюджет с введением маркировки товаров в стране. Он пояснил, что в международной практике маркировка товаров является одним из действенных инструментов, направленных на снижение теневого оборота товаров, передает Trend со ссылкой на центр деловой информации Kapital.kz.

«Опыт других стран демонстрирует позитивные эффекты от внедрения маркировки. Например, в Бразилии и Турции собираемость налогов в сегменте алкогольных и безалкогольных напитков выросла на 20% и 142% соответственно. Объем нелегальных продаж табачных изделий в Турции снизился на 11%. В Евросоюзе система цифровой прослеживаемости снизила оборот контрабандной продукции на 30% за пять лет», - сказал Бахыт Султанов на заседании правительства.

Министр пояснил, что в товарных группах 6 отраслей, по которым в Казахстане предусмотрено внедрение маркировки, объем теневого рынка, согласно экспертизам, достигает до 63%. «Предполагается, что с введением маркировки данных товарных групп объем легального товарооборота составит 337 млрд тенге, а доходы бюджета - 58 млрд тенге. Система обеспечит построение государственной программы, предусматривающей конкретные цели для развития бизнеса. Государство получит дополнительные доходы и обеспечит их возвратность в виде поддержки в рамках программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2020-2025 годы», - отметил Бахыт Султанов.

Он добавил, что доля легального рынка и объема производств вырастет до 30-50%. Себестоимость и цены упадут на 5-10%, появится 2-3 тыс. новых рабочих мест. «С 2016 года в Казахстане выявлено контрафактных товаров на более чем 30 млрд тенге. Ожидается, что внедрение комплексной системы маркировки и прослеживаемости товаров даст кумулятивный эффект на бюджет в течение пяти лет в размере 2,6 трлн тенге», – считает Бахыт Султанов.

Министр уверен, что маркировка и прослеживаемость товаров обеспечат недопущение оборота товаров, оказывающих негативное влияние на здоровье населения, выравнивание условий для бизнеса, гарантирует качество товаров и экономическую безопасность, а также поспособствует увеличению поступления налогов в бюджет.

Напомним, в 2019 году Казахстаном ратифицировано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации на территории Евразийского экономического союза. В рамках исполнения норм соглашения Казахстан присоединился к ключевым решениям Евразийской экономической комиссии по маркировке меховых изделий, обуви, духов, шин и покрышек.