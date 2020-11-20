Завод по производству полипропилена в Казахстане будет полностью цифровизован

БАКУ /Trend/ - Концепция будущего завода по производству полипропилена в Атырауской области Казахстана предполагает полную цифровизацию, сообщили Trend в АО "КазМунайГаз".

Напомним, что в 2018 году строительство завода по производству полипропилена в Атырау было передано в доверительное управление АО НК "КазМунайГаз". Завершить строительство завода планируется в 2021 году.

"Строительство Интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области – это один из самых масштабных проектов последнего десятилетия в Казахстане. Сам проект состоит из 2 этапов. Первый этап – строительство завода по производству полипропилена. Мощность завода – 500 тысяч тонн полипропилена", - отметили в компании.

Второй этап предполагает строительство предприятия по производству полиэтилена.

"На сегодня по Проекту производства полиэтилена мощностью 1,25 миллиона тонн в год, реализуемого ТОО "KLPE", завершен этап ТЭО. Планируется поиск стратегического партнера", - сказали в компании.

Как отметили в "КазМунайГаз", строительство Интегрированного газохимического комплекса станет базовой частью нефтехимического кластера республики, призванного создавать из энергоносителей продукцию высокой добавленной стоимости.

"Ключевыми технологическими установками проекта являются: установка дегидрирования пропана (PDH) – 503 тысячи тонн пропилена в год (технология Catofin), установка полимеризации (PP) – 500 тысяч тонн полипропилена в год (технология Novolen) – по лицензируемой технологии мирового лидера в области производства полимеров "Lummus Technology"", - отметили в компании.

Еще одной отличительной чертой является, отметили в компании, что концепция будущего завода предполагает полную цифровизацию.

"То есть все процессы от принятия сырья до отгрузки продукции, должны быть полностью автоматизированы и цифровизованы", - сказали в "КазМунайГаз".

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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