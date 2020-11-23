БАКУ /Trend/ - Австрия заинтересована в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Туркменистаном, сообщили Trend в Министерстве европейских и международных дел Австрии.

"За последние несколько лет было выдвинуто много инициатив для развития сотрудничества между странами. Есть, например, регулярные миссии австрийских компаний в Туркменистан, которые организуются Австрийской Торговой палатой. Также регулярно проводятся заседания двусторонней межправительственной экономической комиссии", - отметили в министерстве.

Министерство сообщило, что различные австрийские компании проявляют активность и интерес к Туркменистану, в частности в таких областях, как энергетика, включая возобновляемые источники энергии, экологические технологии, такие как управление водными ресурсами и отходами, медицинские технологии и фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, инфраструктура и цифровизация (электронное правительство, электронное обучение).

"Существует также очень хорошая и прочная структурная основа для дальнейшего развития торгово-экономических связей между Австрией и Туркменистаном", - отметили в министерстве, добавив, что туркменская Ассоциация предпринимателей и промышленников имеет представительство в Вене, что также способствует активизации двусторонних экономических связей.

Напомним, что возможно сотрудничество Туркменистана с Австрией в создании совместных инновационных производств в экономических зонах Туркменистана, а также строительстве заводов по производству минеральных удобрений.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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