Казахстан доведет уровень переработки отходов до среднеевропейского уровня

Уровень переработки отходов в РК будет доведен до среднеевропейского уровня к 2025 году. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ходе встречи с представителями НПО в рамках IX Гражданского форума Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Для снижения скопления отходов на законодательной основе внедряем энергетическую утилизацию отходов с применением технологии WASTE TO ENERGY. Мусор будет сжигаться и производиться электроэнергия, которая затем продается в общую электрическую сеть. Буквально недавно Главой государства подписан соответствующий законопроект. На сегодня мы определили 6 пилотных городов. Это Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, Тараз и Шымкент. Идет активная проработка вопроса с акиматами по вопросам наличия земельных участков, инфраструктуры и гарантированной загрузки отходами. В случае успешной реализации пилотных проектов, опыт будет распространен и на другие города. Ожидаем, что благодаря данной технологии мы доведем к 2025 году уровень переработки до 30%, то есть до среднеевропейского уровня», – сказал М.Мирзагалиев, рассказывая о новшествах, предусмотренных в связи с разработкой нового Экологического кодекса на основе подходов стран-членов ОЭСР.

Министр также сообщил, что для решения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы предусмотрено внедрение наилучших доступных технологий в промышленности. В Европе благодаря НДТ выбросы снижены на 94%, на это ушло 15 лет. Предприятия, внедрившие НДТ, будут освобождены от платы за эмиссии. Если предприятия не используют НДТ, их ставки платы за эмиссии будут расти в разы.

Также, по словам М.Мирзагалиева, в целях повышения доверия населения к экологической информации по объемам выбросов, будет предусмотрено обязательное установление автоматизированной системы мониторинга выбросов на каждом источнике с передачей данных в онлайн-режиме в Министерство.

Как отметил министр, в действующем законодательстве отсутствует обязательность расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. Это привело к тому, что лишь 45% поступающих средств акиматы распределяют на экологию. В этой связи, все 100% поступлений от платы за эмиссию будут расходоваться только на экологические мероприятия. Также предусматривается значительное увеличение размеров штрафов за нарушения экологического законодательства.