Завод по выпуску вакцины против COVID-19 в Казахстане будет выпускать 30-60 млн. доз в год

По поручению Президента на территории Жамбылской области Казахстана строится завод по выпуску вакцины против коронавируса. Его примерная стоимость почти 7 млрд. тенге. Производственная мощность 30-60 млн. доз в год.

Подробности проекта на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала глава региона Бердибек Сапарбаев, передает Trend.

По его словам, сейчас этот завод выпускает вакцины против бруцеллеза, дерматита, птичьего гриппа. Это те препараты, которые связаны с повышением иммунитета и животных, и человека.

«До конца года все строительные работы на заводе завершатся, начиная с января – февраля начнётся монтаж необходимого оборудования, приспособления, линии и так далее. По плану где-то в марте, когда завершится третья фаза клинических испытаний и начнётся выпуск вакцины. Мощность от 30 до 60 млн. доз в год. Что касается обеспечения биологической безопасности, со стороны научно-исследовательского института с учётом международных требований созданы все необходимые условия. Эти все условия учтены. Самое главное - это хранение, второе - транспортировка, и при изготовлении, выпуска вакцин - безопасность сотрудников института», - отметил Сапарбаев.