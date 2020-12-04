Азербайджан нацелен на значительное сокращение потребления пластика

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане c целью сокращения использования полиэтиленовых пакетов на первом этапе необходимо взимать плату за полиэтиленовые пакеты, выдаваемые сегодня в маркетах бесплатно.

Об этом сообщил Trend, Председатель Правления Ассоциации упаковочной промышленности Камран Гаджизаде.

По его словам, со следующего года в Азербайджане будет ограничена продажа полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой продукции.

"Данный вопрос отражен в поправках в законопроект "Об охране окружающей среды", которые обсуждались накануне в ходе заседания Милли Меджлиса Азербайджана. Предлагается, что закон в отношении полиэтиленовых пакетов вступит в силу с первого января 2021 года, а в отношении одноразовой пластиковой продукции - с первого июля 2021 года",- отметил Велиев.

"Германия взимает плату за излишнюю упаковку в рамках своей программы Green Dot , в которую входят пластиковые пакеты. Кроме того, все магазины в Германии, которые продают пластиковые пакеты, должны платить налог на переработку. После данного решения в 2015 году в Германии сократилось использование пластиковых пакетов на 64 процента. Еще одним интересным моментом является то, что в Германии после принятых мер количество пластиковых пакетов в год на человека сократилось на 24 штуки",- сказал Велиев.

Касаясь темы переработки пластика в Азербайджане , Эльчин Велиев заявил, что Балаханский мусоросортировочный завод был создан с целью утилизации и переработки пластика, однако 90 процентов пластиковых продуктов сжигаются, что приводит к потери энергии, и наносит экологический ущерб, а строительство завода в Сумгаите по Утилизации и переработки твердых бытовых отходов не было дальновидным проектом, так как 50 процентов пакетов иногда делают из полиэтилена высокой плотности.

Он подчеркнул, что второй этап для сокращения производства и использования пластиковых пакетов - использование переработанных пластиковых пакетов, и использование во всех маркетах окрашенных (переработанных) пакетов с одним логотипом.

Напомним, что Ассоциация упаковочной промышленности была создана в 2017 году и включает в себя предприятия по производству бумажной, картонной, металлической упаковок, тары из жесткого, мягкого пластика и из стекла.

В Ассоциацию входит более 60 предприятий-производителей упаковки со всей страны. Ассоциация является основным поставщиком производителей воды по региону, например, Borjomi, Natakhtari.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva