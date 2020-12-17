МИД Латвии о влиянии COVID-19 на сотрудничество с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Глобальный кризис COVID-19 оказал огромное влияние на экономику всего мира, в том числе на развитие экономических отношений с Туркменистаном, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики.

В министерстве заявили, что COVID-19 вынудил стороны отложить запланированную совместную встречу.

"В этом году в Ашхабаде должно было состояться четвертое заседание межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Латвийской Республикой и Туркменистаном (3-е заседание комиссии состоялось 21 ноября 2016 года в Латвии). Учитывая существующие ограничения и меры безопасности, установленные для смягчения последствий пандемии COVID-19, мы отложили встречу до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется", - объяснили в МИД.

В сообщении говорится, что недавно эксперты обеих сторон межправительственной комиссии провели виртуальную встречу для обсуждения дальнейших шагов, которые необходимо предпринять в целях активизации и развития двустороннего экономического сотрудничества, создания благоприятных условий для бизнеса, а также инициирования новых идей для дальнейшего сотрудничества на уровне правительства и бизнеса.

МИД Латвийской Республики также отметил, что из-за обстоятельств глобальной пандемии COVID-19 и ее влияния на логистику и цепочки поставок также пострадал товарооборот между странами.

Таким образом, общий объем торговли между странами в первом полугодии 2020 года составил 2,4 миллиона евро. В 2019 году товарооборот между странами достиг 8 миллионов евро.

"В 2019 году основным экспортом в Туркменистан из Латвии была продукция химической промышленности (46 процентов от общего объема экспорта), в том числе лекарственные средства и фармацевтическая продукция. Животные и продукты животного происхождения составляли 26 процентов экспорта, за ними следовали готовые пищевые продукты, такие как рыбные консервы, спиртные напитки и напитки (14 процентов), а механическое оборудование и электрооборудование составляли 5 процентов от общего объема экспорта Латвии в Туркменистан", - говорится в сообщении министерства.

Что касается латвийского импорта, то министерство сообщило, что это в основном продукция химической промышленности, в том числе продукция медицинского назначения (36 процентов от общего объема импорта), растительная продукция - 33 процента импорта, в том числе черный чай, а также пищевые продукты, включая ароматизаторы и подсластители, которые составили 31 процент от общего объема импорта.

"Латвия заинтересована в расширении своих торгово-экономических контактов и связей с Туркменистаном", - заключили в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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