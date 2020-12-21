В 2021 г. Азербайджан планирует экспорт сельхозпродукции в арабские страны

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен расширить экспорт в арабские страны.

В 2021 году планируется осуществлять экспорт стройматериалов из Азербайджана в Оман, Сирию и Ирак.

Об этом Trend сказал исполнительный директор Ассоциации сотрудничества с арабскими странами Ялчин Алиев.

По его словам, переговоры с представителями этих стран уже ведутся и планируется осуществить экспортные поставки до конца следующего года.

"Выход на этот рынок будет обеспечен через Иорданию, переговоры в этом направлении уже ведутся", - отметил Алиев.

Он также заявил, что в основном планируется экспорт продуктов питания и сельхозпродукции (фрукты и овощи, соки, компоты, консервированные продукты, джем, варенье, сухофрукты).

"В свою очередь, бизнес-круги этих стран выразили готовность инвестировать в фармацевтическую, нефтехимическую промышленность, гостиничный и ресторанный бизнес Азербайджана. Инвестиций стоит ожидать после окончания пандемии, когда инвесторы смогут прибыть в страну и на месте ознакомиться с существующими условиями", - сказал Алиев.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva