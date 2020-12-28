В северо-западном регионе Азербайджана завершилась уборка табачного листа
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Госконцерн «Туркменхимия» подготовил проект о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химпродукции
В Азербайджане наследникам шехидов и раненым военнослужащим предоставлено свыше 18 млн манатов страховых выплат
В Ходжавенде незаконная армянская вооруженная группировка совершила нападение на азербайджанских военнослужащих, есть погибший и раненый - минобороны Азербайджана
У Запада, который безмолвствует по поводу разрушения азербайджанских памятников, нет права давать «советы» об охране христианских памятников – АН Азербайджана
«ВМЕСТЕ мы сила»: в рамках акции «Поддержим солдата» была оказана помощь семьям участников войны и шехидов
Севда Алекперзаде и азербайджанские солдаты исполнили в городе Шуша народную песню "Сары гялин" (ФОТО/ВИДЕО)
Посол мира при ООН из Франции обратилась к мировой общественности с открытым письмом, осуждающим армянскую агрессию и провокации
Макрон имел политические, экономические и военные интересы на оккупированных территориях Азербайджана - Арзу Нагиев
Очень трогательно! Телеведущая из Нидерландов вернулась в родную Шушу с куклой, которую забрала с собой 28 лет назад… (ФОТО)
Народная артистка Айгюн Кязымова и азербайджанские солдаты передают привет из города Шуша (ВИДЕО/ФОТО)